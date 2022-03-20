Sivas’ta zemheri bahar, hayat buz tuttu

Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, hayat adeta buz tuttu.

Sivas’ta son 90 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Üst üste soğuk rekorları kırılan Sivas’ta bugün termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi. Hissedilir hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ın en düşük sıcaklığı Suşehri ilçesi Geminbeli geçidinde eksi 15,6 derece ölçüldü. Yer yer devam eden kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Hayat adeta donarken çatılarda ve kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Karayolları ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünde suyla birleştiği noktalarda buz kütleleri oluşan sazlıklarda, kuvvetli rüzgarla birlikte ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.