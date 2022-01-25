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Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birimler gece yarısı acil toplandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle tüm birimleri gece yarısı AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde topladı.

Çevre 25.01.2022, 23:53
Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birimler gece yarısı acil toplandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle tüm birimleri gece yarısı AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde topladı.

Sivas’ta kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan, gece yarısı Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) bulunan kriz merkezinde ilgili birimlerle bir araya geldi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya ilçe kaymakamları video konferans sistemi ile katıldı. Vali Ayhan, kar yağışı nedeniyle Yağdonduran Geçidi’nin araç ulaşımına kapatıldığını ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

3 gün idari izin verildi

Sivas Valisi Ayhan, yaptığı açıklamada, “Şuanda kar hem olağanüstü hem de güzel bir şekilde yağıyor. Karın biz daha çok eğlenceli tarafına bakmayı yeğliyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için de gayret gösterilmektedir. Sabah kadar da süreci yakından takip edeceğiz. Aldığımız kararlar var biliyorsunuz. Bunları da buradan tekrar paylaşabiliriz. Yarın mesai saatlerinde bir düzenleme yaptık sabah yolların hazırlanması konusunda geniş bir zaman bırakmaya çalıştık. Belediyemiz ve Özel İdaremiz ile birlikte. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verdik. Ayrıca hasta, engelli vatandaşlarımıza ve hamile bayanlarımıza yine 3 gün idari izinli saydık. Bu konudaki tedbirimizin temel maksadı hassas gruplarımızı muhafaza etmek, onların sağlığını korumak. Hem de şehir içi hareketliliği de azaltmaktır. Bu tedbirler şimdilik bu şekilde. Ama ilerleyen dönemlerde inşallah durumu tekrar değerlendirme yapacağız’’ dedi.

23 araç yolda kaldı, 60 vatandaş misafir ediliyor

Vali Ayhan, vatandaşlara zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda çağrıda bulunarak, “Şuan yoğun bir süreç var. Bütün bölgelerimizi takip ediyoruz, teyakkuzdayız. Şu saat itibari ile Malatya-Sivas arasında olan Yağdonduran Geçidi’nden dolayı ulaşımı şuan araç trafiğine kapatmış durumdayız. Bundan dolayı 23 araç, 60 vatandaşımızı bir bölgede şuan misafir etmekteyiz. İlerleyen saatlerde bu sayı artabilir. Arkadaşlarımız gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Özellikle hasta nakillerinde arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Vatandaşlarımız bu süreçte isteklerimizi taleplerimizi dikkat etsinler. Zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda bize destek olsunlar’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan Sivas’ta özel eğitim veren kurumların da tatil edildiği duyuruldu.

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