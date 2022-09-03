Sivas’ta son asrın en sıcak 3 Eylül’ü yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 3 Eylül’ü kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir asırdır tutulan kayıtlara göre bu güne kadar Sivas’ta 3 Eylül tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklık 34.5 derece olmuştu. Sivas’ta bugün ise termometreler 37 dereceyi gösterdi. Meterolojik kayıtlara göre de hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçüldü. Yüzde 35’i bulan nemle birlikte hissedilir sıcaklık 40 derecenin üzerinde oldu. 37 derece ile Sivas son asrın en sıcak 3 Eylülünü yaşamış oldu.

Sokaklar boş kaldı

Kavurucu sıcakların yaşandığı Sivas’ta sokaklar adeta boş kaldı. Sokağa çıkanlar ise serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu. Kızgın betonu sulayarak ortam ısısını düşürmek isteyenler, dondurma ile rahatlamaya çalışanlar ve hortumla kafasını yıkayanlar objektiflere yansıdı.

Sıcaktan bulananlar havanın çok sıcak olduğunu belirterek Sivas’ta etkili olan nem ve Sonbaharın ilk günlerinde yaşanan sıcakların normal olmadığı söylediler.

Hava sıcaklıklarında sert düşüş bekleniyor

Sivas’ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrederken Pazartesi gününden itibaren kent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece altında olması bekleniyor. Tahminlere göre en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 23 derece olacak.