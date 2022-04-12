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Sivas’ta Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı
Sivas’ta hava sıcaklığı 20 derece birden düştü, Nisan ortasında şehir merkezinde lapa lapa kar yağdı.
Çevre 12.04.2022, 17:18
Sivas’ta hava sıcaklığı 20 derece birden düştü, Nisan ortasında şehir merkezinde lapa lapa kar yağdı.
Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ulaştığı Sivas’ta, hava sıcaklığı yeniden sıfırın altına düştü. Akşam saatlerinde şehir merkezine lapa lapa kar yağdı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede şehir merkezinde kış mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu.