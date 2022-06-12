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Sivas’ta kuvvetli yağış hasara neden oldu

Sivas’ta kuvvetli yağışlar Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu.

Çevre 12.06.2022, 20:27
Sivas’ta kuvvetli yağış hasara neden oldu

Sivas’ta kuvvetli yağışlar Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu.

Sivas’ta gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur sel ve taşkınlarına neden oldu. Gemerek ilçesi Eşikli köyünde derenin taşması sonucu yollarda, tarım arazilerinde ve yol üzerinde bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Köyde sokaklar ve yollar adeta dereye döndü. Taşkın ve sel köy sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Eşikli köyüne giderek hasar tespit ve onarım çalışmalarını yerinde takip etti. Kayatürk, can kaybı ve yaralanan olmadığını belirtip, oluşan hasarın giderilmesi için tüm ekipleri seferber ettiklerini belirtti.

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