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Sivas’ta kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Çevre 25.11.2022, 20:53
Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sızır Yaylası kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yayla yolunda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Kar yağışı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.