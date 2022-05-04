Sivas’ta dolu yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü

Sivas’ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlerini çatılarını, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu. Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağışlar nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar işyerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü. Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi. Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.