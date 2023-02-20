Sivas’ta dev buz sarkıtları oluştu

Sivas’ta dondurucu soğuk havaların etkisiyle çatılardan sarkan buz sarkıtları 5 metreyi buldu.

Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışının ardından il genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Kış aylarının çetin geçtiği kentte dondurucu soğuklarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 5 metreyi bulan buz sarkıtları tehlike oluştururken vatandaşlar sarkıtlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

“Buzlar insanlar için tehlike arz ediyor”

Hikmet Sayıcı, oluşan buz sarkıtlarının insanlar için tehlike oluşturduğundan bahsederek, “Evlerimizin çatılarında da var buz. Buz sarkıtlarının uzunlunu 4-5 metre var. Buz sarkıtları tehlike arz ediyor ama bunlara müdahale edilmesi lazım. Sivas geçmişte çok daha soğuk oluyordu, -41 dereceleri gördük geçmişte. Şimdi o kadar soğuk yok. Buzlar insanlar için tehlike arz ediyor” dedi.