Sivas’ta çiftçiler traktörlerini Kaz Gölü’nü korumak için sürdü

Sivas’ta çiftçiler traktörlerini bu kez Kaz Gölü’nü korumak için sürdü.

Sivas’ın Zara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” ilan edilen “Kaz Gölü sulak alanında” çevresinde maden firmalarının ruhsat alarak çalışmalara başlaması çevre köyleri tedirgin etti. Türkiye’de koruma altındaki 86 sulak alandan birisi olan Kaz Gölü’nün kurumasından endişelenen Gümüşçevre, Ütük, Eymir başta olmak üzere 12 çevre köye mensup vatandaşlar bugün bir araya gelerek göle zarar verilmemesi çağrısında bulundu. Köy sakinleri bu kez traktörlerini Kaz Gölü’nü korumak için sürdü. Köy sakinleri, tehdit altındaki Kaz Gölü’ne dikkat çekmek için düzenlenen eylem ve basın açıklamasına çok sayıda traktör ve otomobille katıldı.

“Sesimizi duyurmak için burada toplandık’’

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek yaptığı açıklamada, ”Bugün burada toplanmamızın amacı koruma altına alınmış mevcut üzerinde bulunduğumuz Kaz Gölü bugün birkaç tane parası olan kendini bilmedik müteahhitlere peşkeş çekilerek gördüğümüz bu dağlara 3 bölgeye mermer ocağı açılacağı haberini aldık. Bu olayın bizim bölgemiz için vahim bir olay olduğunu biliyoruz. Bugün sesimizi duyurmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Bizlerden çocuklarımıza, geleceğimize bir şeyleri bırakmamız için bugün burada sahip çıkmamız gerek arkadaşlar. Bugün biz sahip çıkmazsak yarın bizim çocuklarımız bizlere beddua ederler. Kaz Gölü sulak alan statüsünden kaldırılmak, taş ocaklarına izin vermek, bize buradan gidin demek, buna razı olmayacağız’’ dedi.

“Hepinizin yanındayız’’

Gümüşçevre köyü Muhtar Bekir Yener, “Gümüşçevre’nin gelir kaynağı Kaz gölü ve civarıdır. biliyorsunuz ki bizim hayvancılıkla uğraştığımızı ve geçim kaynağımızın bu bölge olduğunuzu hepiniz biliyorsunuz. Eğer bu bölge elimizden alınırsa emin olun ki Gümüşçevre köyü tarihten silinir. Hayvancılık biter. Benim köyümün gelir kaynağı tamamen sıfırlanır. Onun için biz sonuna kadar ölümüne kadar varız. Ne gerekiyorsa Gümüşçevre köyü olarak hepinizin yanındayız’’ dedi.

35 kuş türü kuluçkaya yatıyor

2019 sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” ilan edilen Kaz Gölü sulak alanında her yıl 135 farklı kuş türü kuluçkaya yatıyor. Göl çevresinde bulunun 100’e yakın bitki türünden 17’si endemik olarak kabul ediliyor. Göl ayrıca nesli tükenmekte olan turna, toy, küçük beyaz akbaba, ebabil ve suna gibi kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Gölde yaşam süren sülüklerde birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.