Sivas’ta Bin 620 litre etil alkol ve 156 adet alkol aroma kiti ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Bin 620 litre etil alkol ve 156 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

İl emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri kaçak alkol üreticilerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, yüzey temizleyici ve alkol aroma kitleri satışı yapıldığı bilgisinin üzerine

bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Bin 620 litre etil alkol ve 156 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıssa gözaltına alındı.