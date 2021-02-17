Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Gece boyu devam eden kar yağışı ve fırtına tüm kenti beyaza bürüdü. Sivas Belediyesi ekipleri, gece başlattıkları tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Sivas Tarihi Kent Meydanı havadan görüntülerdi. Ortaya görülmeye değer görseller çıktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sivas’ta 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Sivas’ta kar yağışının hafta sonuna kadar hafif şekilde devam edeceği hava sıcaklığının ise hissedilir eksi 25 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.