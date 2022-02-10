Sivas’ta 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta geçtiğimiz gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeline bir gün idari izin verildi. İl genelinde 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri gece yarısı başlattıkları karla mücadele çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Öte yandan Sivas-Ankara, Sivas-Tokat, Sivas-Kayseri, Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayollarında araç ulaşımının kontrollü sağlandığı, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmediği belirtildi.