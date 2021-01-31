Sivas’ta 641 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta yoğun kar yağışının etkisiyle 641 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından 641 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 93 araç ve 140 personelle mesai mefhumu gözetmeksizin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeyse kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu. Park halindeki araçlar kara gömülürken, tarihi kent merkezindi güzel görüntüler oluştu. Sabahın erken saatlerinde araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar, güne kar temizliği yaparak başladı. Bazı vatandaşlarsa evlerinin önündeki karı temizledi.

Gece karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yaptıkları kardan adamlarda maskeyi de unutmadılar. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde trafiğe kapanan Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri yoluysa araç trafiğine açıldı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.