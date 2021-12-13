Sivas Yıldızeli Kaleköy Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas iline yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ’nin Sivas iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşmaya, vatandaşlar içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Proje hakkında bilgiler veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır” dedi.

Sivas Yıldızeli Kaleköy Göleti’nde gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmaya başlandığını açıklayan Yıldız, Yıldızeli Kaleköy Göleti’nde depolanacak olan su ile bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Genel Müdür Yıldız “Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 23,50 metre ve 0,236 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Kaleköy Göleti’nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır” diye konuştu. Genel Müdür Kaya Yıldız tamamlanan projenin bölgede istihdama katkı sağlayacağını ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 405 bin 174 TL gelir artışı sağlanması hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonarme imalatları ile gövde dolgu imalatları tamamlanarak barajda su tutulmaya başlanmıştır.