Sivas ve Kayseri’de sulama çalışmaları devam ediyor

Sivas Yıldızeli Nevruz Barajı Sulaması inşaatında ve Kayseri Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı Sulaması’nda çalışmalar devam ediyor.

Sivas’ta 55 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Sivas Yıldızeli Nevruz Barajı sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sivas ilinde bulunan 55 bin dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, 39 bin 390 dekarlık alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 4 bin 950 kişiye istihdam ve 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 43 Milyon 226 bin 135 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanması bekleniyor.

Sivas Yıldızeli Nevruz Barajı Sulaması işi çerçevesinde, toplam 47 bin 300 metre ana boru hattı ve toplam 147 bin 400 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında 39 bin 700 metre CTP ve 7 bin 600 metre HDPE olmak üzere toplam 40 bin 800 metre boru imalatı tamamlandı. Yedek boru hatlarında ise 5 bin 200 metre CTP ve 132 bin 600 metre HDPE olmak üzere toplam 137 bin 800 metre boru imalatı tamamlandı. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı sulama sezonunda açılması planlanıyor.

“2023 yılında kalan 22 bin 932 metre borunun döşenerek işin tamamlanması hedeflenmektedir”

Kayseri ve ilçelerinde de son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Kayseri’de 177 bin 800 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan “Kayseri Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı Sulaması” inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’de bulunan 177 bin 800 dekarlık tarım arazisinde modern yöntemlerle basınçlı borulu sistem ile sulama yapılacaktır. İş çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 68 metre boru döşenmiş olup, 2023 yılında kalan 22 bin 932 metre borunun döşenerek işin tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte, bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı işi dahilinde, toplam 25 bin metre ana boru hattı ve üzerindeki sanat yapıları yer almaktadır. Ana boru hattında 2 bin 500’lük 2 bin 68 metre çelik boru imalatı tamamlandı.