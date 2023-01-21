Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas Ocak ayında son 93 yılın en sıcak Ocak ayını yaşıyor. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ne giyeceğini şaşırırken kışın Sivas’a yakışan bir mevsim olduğunu söyledi.

Tüm yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları kış aylarında Sibirya’yı aratmayan Sivas’ı da etkiledi. Donduran soğukları nedeniyle Ocak ayında zorunlu kalmadıkça sokağa çıkılmayan Sivas’ta, bu yıl mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklıklarından dolayı cadde ve sokaklar boş kalmıyor. Kabalık caddelerde soğuk suların satılması yaşanan hava sıcaklığını gözler önüne seriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1930 yılından günümüze kadar tuttuğu kayıtlara göre Sivas son 93 yılın en sıcak Ocak ayını yaşıyor.

“Gelecekte sıkıntılar yaşanabilir”

Tarihi kent meydanında sıcak havanın tadını çıkartan Hakan Özel, yaşanan kuraklık nedeniyle gelecekte sıkıntı yaşanabileceğini söyleyerek, “Eskiden bu aylara zemheri ayı denirdi. Mevsimler normal şartlarda ilerlese bu eski hesaplar hiçbir zaman şaşmazdı. Günümüzde eski hesabında şaştığına şahit olduk. Zemheri ayında Sivas gibi bir memlekette soğuk su satılıyor. Hava güzel geziyoruz ama gelecekte yaşanılacak sıkıntılar açısından hiç iyi gözükmüyor. Doğaya verdiğimiz zarar bize küresel ısınma olarak geri yansıyor. Allah rahmetini esirgemezse inşallah kar ve yağmurla buluşuruz. Böyle giderse yazın büyük bir kuraklık ile karşı karşıya geleceğimizin düşünmesi bile insanı üzüyor” şeklinde konuştu.

Sivaslılar ne giyeceğini şaşardı

Baler Fidan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı giysi tercihlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Her şey gibi iklimler de değişti. Sivas’a yakışmayan, adeta yazdan kalma bir hava var. Mevsimlerde şaşırmış durumda. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak bizlerde kışın ortasında yazı yaşıyoruz. Bizde doğaya yapmış olduğumuz ihanetlerin bir karşılığını görüyoruz. Çevreye iyi davranmıyoruz. Doğaya iyi bakmıyoruz. Bunun karşılığında da böyle bir değişik iklim içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bizim çocukluğumuz bu mevsimlerde mahalle aralarında, köy yokuşlarında kayak yapmayla geçti. Maalesef şu an ne kışlık giyeceğimizi biliyoruz ne yazlık giyeceğimizi biliyoruz. O zamanki mevsimleri özlüyoruz. Kış Sivas’a yakışan bir mevsim. Bizde bir an önce mevsimleri doğru bir şekilde yaşamayı istiyoruz. Bu mevsimde normalde en fazla çay ocakları ve kıraathaneler çalışır. Şu anda ise ocak ayının sonu olmasına rağmen çarşıda soğuk su satılıyor” ifadelerini kullandı.