Sivas son 92 yılın en soğuk Nisan ayını yaşıyor

Sivas’ta Nisan ortasında termometreler sıfırın altıda 6 dereceyi gösterdi, bu sıcaklık 13 Nisan tarihlerinde son 92 yılın ölçülen en düşük hava sıcaklığı oldu.

Sivas’ta yağan karın ardında hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. 13 Nisan gecesi Geminbeli geçidinde en düşük hava sıcaklığı eksi 10.5 derece olarak ölçülürken şehir merkezinde hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak kayıtlara geçti. 14 Nisan’da ise şehir merkezinde ise en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1930 yılından bu güne kadar tutulan kayıtlara göre Sivas’ta son 3 gündür son 92 yılın en soğuk günleri yaşandı. Sivas’ta 14 Nisan tarihlerinde bugüne kadar en düşük hava sıcaklığı eksi 2.6 derece olarak ölçülmüştü.