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Sivas Gürün Suçatı Sulaması 1. Kısım inşaatının çalışmaları tamamlanarak sulamaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, su yapılarının artırılmasıyla tarım faaliyetlerin gelişmesi kapsamında Sivas Gürün Suçatı Sulaması 1. Kısım inşaatında bin 10 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açıldı.

Çevre 26.07.2021, 10:23
Sivas Gürün Suçatı Sulaması 1. Kısım inşaatının çalışmaları tamamlanarak sulamaya açıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, su yapılarının artırılmasıyla tarım faaliyetlerin gelişmesi kapsamında Sivas Gürün Suçatı Sulaması 1. Kısım inşaatında bin 10 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açıldı.

Devlet Su İşleri tarafından, Sivas’ın ilçelerinde son dönemde hayata geçirilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız bu kapsamda, Sivas Gürün Suçatı Sulaması 1. Kısım İnşaatında 1.010 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını aktardı.

Yıldız, projenin 1. Kısmının tamamlandığını hatırlatarak şunları ifade etti:

“Projenin 1. kısmı tamamlanmış olup, 6 bin 922 metre HDPE boru döşenmiştir. Ayrıca 30 adet sanat yapısı yapılmıştır. Projeden milli ekonomiye yılda 606 bin liralık katkı sağlanacaktır.”
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