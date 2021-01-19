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Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu
Sivas’ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.
Çevre 19.01.2021, 00:29
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Sivas’ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı. Soğuk havada çalışmak zorunda olan kuryeler ise soğuk havadan nasibini aldı. Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.
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