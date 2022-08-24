Sivas Divriği Güresin Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirildi. Sivas Divriği Güresin Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürlüğü, çalışmaları devam eden Sivas Divriği Güresin Barajının tamamlanması sonrasında barajda depolanacak su ile 3 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağı bilgisi verildi.

Baraj gövde kazıları, derivasyon-dipsavak kondüvisi imalatı ve enjeksiyon imalatlarının

tamamlandığını belirtilen açıklamada baraj gövdesi dolgu imalatı çalışmaları

devam ettiği belirtilerek, “ Temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 2 bilyon131 bin metre küp olan Sivas Divriği Güresin Barajının tamamlanması ile 326 kişiye istihdam sağlanacağı,

2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 617 bin 400 lira katkı sağlaması

hedeflendiği belirtildi.