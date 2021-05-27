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Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Bursa’da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Yardım istedikleri vatandaş, yılanı eliyle yakaladı.

Çevre 27.05.2021, 09:30
Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Bursa’da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Yardım istedikleri vatandaş, yılanı eliyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bir sitenin bahçesine yılan girdi. Yılanı gören site sakinleri korkuya kapıldı. 2 metre uzunluğundaki yılan bahçede bulunan taşların arasına saklandı. Yılan site sakinlerinin korkuya kapılmasına sebep oldu. Yılandan korkan vatandaşlar Akçalar Mahallesi’nde oturan ve yılanları eliyle yakalayan Youtuber İbrahim Sargın’dan yardım istedi. Yılanın bulunduğu siteye gelen Sargın, yılanı saklandığı yerde elleriyle yakaladı. Yakaladığı yılanı çuvala koyup doğaya bıraktı. Yılanın yakalanması ve doğaya salınması anbean kaydedildi.
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