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Site otoparkında heyelan meydana geldi
Karabük’te site otoparkında meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.
Çevre 15.06.2022, 11:35
Karabük’te site otoparkında meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.
Olay, Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri mevkiinde bulunan Teras Sitesine ait otoparkta meydana geldi. Yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu heyelan meydana geldi. Derin yarıkların oluştuğu bölgede araçların otoparka girişleri yasaklandı.