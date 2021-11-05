Sis nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı

Çanakkale’de sabah saat 07.30’da çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı. Sis tabakası yüzünden kara trafiğinde de zor anlar yaşandı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş. de 05.11.2021 Cuma (bugün) Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Sis tabakasının öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.