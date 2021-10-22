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Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına sebep oldu.

Çevre 22.10.2021, 11:02
Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına sebep oldu.

Etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde bulunan birçok tarihi köprü ve Selimiye Camii adeta gözden kayboldu. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, tarihi köprülerde oluşan sis manzarası karşısında hayran kaldılar. Sis, Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’ne ayrı bir güzellik kattı. Renk cümbüşü ile buluşan sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

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