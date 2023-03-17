Sis dağıldı, Keban’da feribot seferleri yeniden başladı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında yapılan feribot seferleri, sisin dağılması sonrası yeniden başladı.

Çemişgezek’te sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle Keban Baraj Gölü’ndeki feribot seferleri iptal edildi. Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çemişgezek ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferlerimiz, bugün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.

Yoğun sis nedeniyle Keban Baraj Gölü üzerindeki balıkçılar da faaliyetlerini güçlükle yürüttü. Öğlen saatlerinde sisin dağılması ile feribot seferleri yeniden başladı.