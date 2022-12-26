Sis bulutları Başakşehir ve Sazlıdere gölü çevresinde kartpostallık kareler oluşturdu

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sazlıdere gölü üzerinden gelen sis bulutu Küçükçekmece gölüne doğru gökyüzünü kapladı. Kartpostallık görüntüler oluşturan sis bulutu dronla görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul’un birçok noktasında görüldü. Sazlıdere gölü üzerinden gelen sis bulutu Küçükçekmece gölüne doğru gökyüzünü kapladı. Sis bazı tepelerde binaların adeta bulutların üzerinde durduğu izlenimi uyandırdı. Gökyüzü ile birleşen sis bulutu kartpostallık görüntüler oluşturdu.