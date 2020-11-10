Sis altındaki Kahramanmaraş’tan kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Adeta yorgan gibi gökyüzünü örten sisli hava ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentin simgelerinden olan Abdulhamid Han Camii’nde ise doyumsuz manzara oluştu. Sisler arasında kalan cami ve çevresi drone ile görüntülendi. Sisler arasında yükselen caminin kubbe ve minareleri izleyenleri mest etti.

Cami çevresinde etkili olan sis, bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.