Şırnak’taki barajlar sazanla canlanıyor

Şırnak’ta 8 baraj ve nehire 1 milyon 800 bin yavru sazan salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının yanında yürüttüğü balıklandırma faaliyetleriyle barajlardaki balık çeşitliliğini arttırıyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıklandırma Programı bünyesinde 117 bin adet yavru sazan göl ve göletlere bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen sazan yavrularıyla göletlerde balık çeşitliliğinin arttırılması, balıkçılığa yeni kaynaklar oluşturulması amaçlanıyor.

Kaçak avlanmayla mücadeleye de önem verdiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, “Bakanlığımızca yürütülmekte olan ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Şanlıurfa Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim İstasyonundan 1 milyon 800 bin adet yavru sazan balığı gönderildi. Bunları il genelinde Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerin teknik personelleri tarafından baraj ve nehirlere dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sazan balığı yavruları Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Barajı, Uludere ilçesinde bulunan Uludere Baraj Gölü, Şırnak Baraj Gölü, Ballı Baraj Gölü, Musatepe Baraj Gölü, Kavşaktepe Baraj Gölü, Cizre Dicle Nehri ve İdil ilçesinde bulunan Dirsekli Göleti’ne bırakıldı. Bölgede insanları balıkçılığa teşvik etmek, amatör balıkçılığı geliştirmek, eksik olan balık tüketimini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sayesinde barajlardaki balık stoklarının artacağı ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtildi.