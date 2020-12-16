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Şırnak’ta yosunlar dağları kapladı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dev dağlar yosunlar altında kayboldu. Kayaların üzerinde oluşan sonbahar yosunları kartpostallık görüntü oluşturdu.
Çevre 16.12.2020, 09:36
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dev dağlar yosunlar altında kayboldu. Kayaların üzerinde oluşan sonbahar yosunları kartpostallık görüntü oluşturdu.Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki bölgede yosunlar dağları sardı. Yosunların dağları kaplaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğan Gökçe isimli vatandaş, dağların sonbahar aylarında yeşerdiğini ancak ilk defa bu kadar yoğun olduğunu söyledi. Gökçe, "Yıllardır bu bölgedeyim. Dağlarda sonbahar aylarında yeşillikler oluyor ama tekrar böyle kayalara kadar yeşil olduğunu görünce şaşırmadım değil. Yağmur yağmadığı halde nasıl olduysa bu bölgedeki tüm kayalık alanlar Karadeniz gibi yemyeşil oldu" dedi.
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