Şırnak’ta yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi

Şırnak’ta sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Yağmur sonrası etkili olan sis nedeniyle Şırnak’ta görüş mesafesi 5 metreye düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği şehirde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, araçlarının dörtlülerini yakarak ilerliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.