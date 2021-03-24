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Şırnak’ta yoğun sis hayatı felç etti

Şırnak merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından sabah saatlerinde etkili oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çevre 24.03.2021, 10:12
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Şırnak’ta yoğun sis hayatı felç etti

Şırnak merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından sabah saatlerinde etkili oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şırnak kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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hafif yağmur