Şırnak’ta tedavisi tamamlanan kumru, kartal ve kızıl şahin doğaya bırakıldı

Şırnak’ta çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tedavilerin ardından kartal, kızıl şahin ve kumru doğaya bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı olarak getirilen kartal ve kızıl şahin ve kumrunun tedavisi tamamlandı. Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay’ın katılımıyla Cudi Dağı yamacında yaban hayvanlarını doğaya bırakma etkinliği düzenlendi. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan kartal, kızıl şahin ve kumru burada doğaya salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay yaptığı açıklamada, “Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü olarak, Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemize muhtelif dönemlerde intikal eden bir kızıl şahin, bir yılan kartalı ve bir kumrunun tedavisi tamamlanmıştı, veteriner hekimimiz gözetiminde. Vali Yardımcımız Mehmet Çelik ile birlikte Üniversite yerleşkesi içerisinde Cudi Dağı yamaçlarına doğru doğaya bıraktık. Şu an ünitemizde tedavileri devam eden üç kızıl şahin, bir kerkenez ve bir kınalı kekliğin tedavileri devam ediyor. Vatandaşlardan ricamız, arazide bir şekilde yaralı veya bitkin gördükleri bu tür yaban hayvanlarını bize ulaştırmalarını, bizde veteriner hekimimiz gözetiminde tedavilerini tamamlayıp, tekrardan doğaya kazandırıyoruz” dedi.