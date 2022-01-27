Şırnak’ta tedavisi tamamlanan bayağı şahinini Vali Pehlivan doğaya bıraktı

Şırnak’ta yaralı bulunan bayağı şahini, tedavisinin ardından Vali Hamza Pehlivan tarafından doğaya bırakıldı.

Şırnak’ta vatandaşların yaklaşık 1 ay önce arazide yaralı halde bulduğu bayağı şahininin tedavisi, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen şahin, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından Şırnak-Siirt karayolunun geçtiği Çırav Dağı’nda doğaya bırakıldı. Bayağı şahini, yeniden kanat çırparak gözden kayboldu.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, “Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan bayağı şahini (buteo buteo) olarak adlandırılan hayvanımızı doğaya saldık. 2022 yılı içerisinde tedavi edilen ilk hayvandı. 2018 yılında kurulan Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 300’e yakın yabani hayvan yaralı olarak alındı ve tedavileri tamamlandı. Geçen yıl ise 60’ın üzerinde yabani hayvan tedavi edildi. Tabii bu çalışmaları Tarım Orman Bakanlığımız bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve ilimizde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunuyor. Vatandaşlarımız sağ olsunlar yaralı bir hayvan gördüklerinde bize bildiriyorlar. Uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedavilerini yapıyorlar. Biz de zaman zaman onları ait olduğu yerlere, doğaya uğurluyoruz. Şimdi de bayağı şahin olarak adlandırdığımız kuşumuzu doğaya kazandırdık. İnşallah bundan sonraki faaliyetler de bu şekilde devam edecek. Katkı ve emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.