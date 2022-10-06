Şırnak’ta tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlanması için çalışmalar başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Şırnak’ta ’Tarım Şenliği Etkinlikleri’ bünyesinde sertifikalı tohum ve kışlık sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sertifikalı tohumda 2 milyon 500 bin bütçeli yüzde 75 hibeli projede 160 ton mercimek, buğday ve arpa tohumu ile kışlık sebze fidesinde ise yüzde 75 hibe ile 1 milyon, 200 bin proje değerinde 500 bin fide dağıtım törenleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Tarım şenliği etkinliğine, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Vali Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, “Ülkemiz sadece fabrikalar ile değil, tarımda, turizmde, sanayide çalışan ve çoklu sektörlerde insana ihtiyacı olan bir ülkedir. Çok büyük bir ülkeyiz, 85 milyon nüfusu var, genç bir nüfusu var. Dünyada son olarak yaşanan konjektöre baktığımız zaman tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. Daha önce çalışılmaması gereken, istenmeyen sektör olarak bilinen tarım sektörü insanoğlunu yüz yüze kalmış olduğu son durum ile en önemli sektörlerden biri haline getirdi. En önemli sektördü bir ara insanlar uzaklaştı ve yine en önemli sektör oldu. Kısaca biz gıdaya ulaşamadığımız sürece istediğiniz kadar zenginliğiniz olsun, hiçbir anlamı yok. İnsan doğduğu günden ölünceye kadar her gün gıdaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bizlerin tarım ve hayvancılık alanında üretimi bırakmamalıdır. Hatta bu alanda teknolojiyi de kullanarak, vatandaşlarımızın desteklenmesiyle birlikte bu alandaki üretimimizi artırmalıyız. Şırnak kendi tüketimin yüzde 7’sini üretebiliyor. Çok kötü bir durum. Hep diyoruz, istihdam alanı yok Şırnak’ta, sadece istihdamı tarımda kedi içimizde çözsek, insanları tarıma yönlendirsek, kendi ihtiyacını karşılayacak yüzde 93’lik bir alanı düşündüğümüzde çok önemli bir istihdam alanı oluşturacağız” dedi.

"Terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz"

Cizre Barajında kısa sürede çalışmalara başlanacağını ifade eden Vali Bilgin, “Tarımla ilgili Cizre ve İdil ovalarını sulamak ile ilgili Cizre Barajımızı da en kısa sürede başlanıyor. Ovalarımız artık sulanacak, bununla birlikte çalışan bir kesime ihtiyacımız var. Şırnak’ın yüzde 40’ı orman görünüyor ama orman yok. Bu dağları gerçek anlamda ormanlaştırmalıyız. Ama vatandaşların yararlandığı ormanlar olmalıdır. Fıstık, ceviz, badem, zeytin bölgesine göre, örnek çiftçilerimiz ile bu projeyi uygulamaya geçiriyoruz. Terör örgütünün propagandasını yapan HDP, yasal görünümlü illegal partinin eylemlerinde sürekli ’devlet ormanları kesiyor’ diyor. Hayır, biz buraları ormanlaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gelin her yeri ormanlaştıralım. Ama terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, vatandaşa ekonomik gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz. Vatandaş yeter ki gelsin biz her projeye ödenek ayıracağız. Burada amaç üretmek. Ailelerinizin geçimini sağlamak. Ama en önemlisi ne vatandaşın vatandaşa muhtaç olduğu, ne vatandaşın devlete muhtaç olduğu bir sistem oluşturmak. Sizleri özgür bir birey olarak ayakta durabilecek vatandaşlar haline getirmek. Özgür birey olmanız, bu ülkenin özgürleşmesi demek. İnsanların özgürleşmesini istemeyen kesimler var. Biz burada devlet olarak insanların başkasına el açmasını değil, aksine birey olarak ayakta durmasını sağlamak için bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için tarım, hayvancılık, sanayi ile üretime yönelmeliyiz” diye konuştu.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel de, “Bakanlığımızca tarım arazilerinin kullanımı etkinleştirmesi ile ilgili proje ile çiftçilerimize atıl durumundaki bu arazilerde yüzde 75 hibe ile yaklaşık 160 tona yakın sertifikalı tohum dağıtımımız olacak. Buradaki amacımız küçük çaplı tarım dışı kalmış arazilerimizi tarıma kazandırmak. Bölgemizde bulunan bu küçük çaplı bu arazilerimizi kazandırıncaya kadar, bu alanda çalışmalarımız devam edecek. Küçük çaplı alanları tespit ediyoruz. Geçen sene tespit ettiğimiz arazileri tarıma kazandırmıştık. Bu her sene artarak devam edecek. Bölgemizde atıl durumda arazi bırakılmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek. Geçen sene bin 200 dekara yakın araziyi tarıma kazandırdık. Bu seneki hedefimiz 2 bin 500 dekar alanı tarıma kazandırmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ahmet Özbey ise, “Kendi imkanlarımız dahilinde gübre ve tohum fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle tarım alanlarımızı ekemiyorduk. Bakanlığın yüzde 75 tohum desteği ile artık bu alanlarımızı ekeceğiz. Buna destek olan başta bakanlığımız ve valiliğimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.