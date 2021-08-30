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Şırnak’ta soyu azalan Bayağı Balaban kuşu görüntülendi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde soyu azalan Bayağı Balaban kuşu görüntülendi.

Çevre 30.08.2021, 11:37
Şırnak’ta soyu azalan Bayağı Balaban kuşu görüntülendi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde soyu azalan Bayağı Balaban kuşu görüntülendi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Yedi Boru bölgesinde nesli azalan balıkçıl bir tür olan Bayağı Balaban kuşu görüntülendi. Kuşun hareketsiz durduğunu gören doğa severler cep telefonları ile fotoğraf ve vidolar çekmeye başladı. Hizil suyu kenarında bulanan Bayağı Balaban kuşu bir müddet sonra havalanıp gözden kayboldu.

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Bayağı Balaban, balıkçıgiller familyasına ait bir kuş türüdür. 69–81 santimetre uzunluğunda, 100–130 santimetre kanat açıklığına sahiptir. Genellikle yalnızdır, balıkları ve amfibileri avlar. Soyu azalan kuşlar arasındadır’’ dedi.

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