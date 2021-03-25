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Şırnak’ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

Şırnak’ta etkili olan şiddetli yağmur ve dağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şelale oluştu.

Çevre 25.03.2021, 09:47
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Şırnak’ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

Şırnak’ta etkili olan şiddetli yağmur ve dağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şelale oluştu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte dağ zirvelerindeki karlar da eriyince onlarca şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Lokman Gökçe isimli vatandaş, bölgede şelalelerin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi. Gökçe, "Her yıl bu anı bekliyoruz. Yağmur sonrası sürekli burada şelale oluşuyor. Biz de buraya gelip fotoğraf çekiyoruz" dedi.
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