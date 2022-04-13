Şırnak’ta Nisan ayı ortasında kar kütlesi 8 metreyi aştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan ayı ortasında kar kalınlığı 8 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu köylerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin kış mesaisi halen sürüyor.