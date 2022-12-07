Şırnak’ta nefes kesen KBRN tatbikatı

Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, “Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tatbikatı” gerçekleştirildi.

AFAD’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık, Şırnak Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kızılay görevlileri, AFAD Gönüllüleri ve Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza personelleri olmak üzere 12 kurumdan 120 personel tatbikatta görev aldı.

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine nitrik asit yüklü aracın kaza yaptığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili kurumlar olaya müdahale etmek üzere Habur Sınır Kapısına intikal etti. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından nitrik asitten etkilenen 3 yaralıya müdahale edilip arındırma işlemleri gerçekleştirildi. Ardından yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlandı.

Tatbikat, kimyasaldan kirlenmiş bölgede görev yapan kurtarma personeli ve arazinin temizliğiyle tamamlandı.

Tatbikatı izleyen Silopi Kaymakamı Cihat Koç, “2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edilmişti. Bölgemizin en stratejik noktasında 2022 yılı sona ererken, güçlü bir tatbikat yapıyoruz, çok özel bir tatbikat yapacağız. Habur Sınır Kapısı her gün artan ticaret hacmiyle günlük otalama 4 bin ila 5 bin aracın giriş çıkış yaptığı bir sınır kapısıdır. Bunun yanında günlük 15 bin yolcunun da girişi sağlandığı çok önemli bir merkezdir. Haliyle artan trafik beraberinde riskleri de getiriyor. Bu anlamda gümrük teşkilatımızın, emniyetimiz için vatandaşlarımızın güvenliği çok önemli bir seviyededir. Biz de yer yer kendi tatbikatlarımızı yapıyoruz ama bu ölçekte bir tatbikat, personellerimize önemli bir tecrübe sağlayacaktır” dedi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek de, “Şırnak ilimiz için bir ilki gerçekleştirdik. Habur Sınır Kapısı Türkiye’nin en büyük sınır kapılarından bir tanesidir ve Şırnak il sınırları içinde bulunmaktadır. Yaklaşık günde 4 bin ila 5 bin aracın giriş-çıkış yaptığı Habur Sınır Kapısı’nda her türlü madde taşıyan araçlar bulunmaktadır. Bu maddelerin içinde kimyasal madde gibi bir takım tehlikeli maddelerin de taşındığını bildiğimiz için burada çalışanlar için bir farkındalık oluşturmak adına Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat çerçevesinde nitrik asit yüklü bir tankerin kaza yapması sonucu etrafa yayılan kimyasal ajanlara müdahale edilmesi. Irak-Suriye sınırında sınırın sıfır noktasında tatbikatı gerçekleştirmemizi çok anlamlı buluyorum. Burada çalışan yüzlerce gümrük muhafaza personellerimiz için farkındalık oluştu. Toplamda 12 kurum, 120 personelle Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tatbikatını gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.