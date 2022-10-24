Şırnak’ta mevsimin ilk karla mücadelesi başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karla mücadelesi başladı. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yolu kapatınca kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Maversis ve Yeşilöz köylerinin yolları kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları açmaya başladı. 3000 rakımlı yerleşim yerlerinin topraklı yolları kar ve tipi nedeniyle kısa süreliğine kapandı. Şantiye şefi Cihat Akdağ, ilçede bu yılın ilk karla mücadelesini başlattıklarını söyledi. Akdağ, "Kar nedeniyle kapanan yollarımızı açmaya başladık. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kapalı yollar kalmadı. Kaymakamımız Kemal Ülkü’nün talimatıyla yolları açıktık. İnşallah ilçemizde bu yıl karla mücadelemiz sorunsuz geçecektir" dedi.