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Şırnak’ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Çevre 21.05.2021, 09:57
Şırnak’ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, yaylalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri karla kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışıyor. AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bahar ayları ile birlikte çalışmalarını yayla yollarında yoğunlaştırdıklarını dile getirdi. Babat, "Bunun nedeni bölgemizde temel geçim kaynağının hayvancılık olmasıdır. Vatandaşlarımıza yerleşim alanlarındaki hizmet dışında da ekonomik olarak daha rahat ve daha fazla kazanç sağlamaları açısından dolayı tüm yaylalarımıza yol götürüyoruz. Birkaç gündür yeni yol yapım çalışmaları dışında iki adet JCB tipi kepçemiz, yolda 3 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyip vatandaşlarımıza yolları açıyor" dedi.
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