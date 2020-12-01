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Şırnak’ta kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor

Şırnak’ta kerpiç evlerini kış aylarında kar ve yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar, evlerin damını çadır ve brandalarla örtüyor.

Çevre 01.12.2020, 09:41
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Şırnak’ta kerpiç evlerin damı, yağıştan korumak için çadır ve brandalarla örtülüyor
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Şırnak’ta kerpiç evlerini kış aylarında kar ve yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar, evlerin damını çadır ve brandalarla örtüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde kerpiç evlerde yaşayan vatandaşlar çetin kış aylarında kar ve yağmurdan korunmak için çadır ve brandalarla evlerin damlarını örtmeye başladı. Çetin kış aylarında yorulmamak ve evlerinin akmasını önlemek isteyen vatandaşlar, kerpiçten olan evlerinin damlarını çadır ve branda serdi.

Köylülerden Cihat Gükçe, yıllardır köylülerin kışa bu şekilde hazırlandığını söyledi. Gükçe, "Yıllar önce babalarımız onların döneminde çadır olmadığı için sürekli kış aylarında damlarda kar temizliyordu. Şimdi ise imkanlar gelişti ve herkes çadır, branda kullanıyor. Bu köylerde fakir aileler çok mecbur böyle mevsimlik çadır alarak korunuyor" dedi.
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