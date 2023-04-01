Şırnak’ta kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde buzlanma nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı. Rampayı çıkamayarak yolda kalan bir tırın çekilmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Şırnak-Beytüşşebap karayolu Yemişli köyü mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan bir tır trafiğin aksamasına neden oldu. Tır nedeniyle karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yolda kalan tırın çekilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Ramazan Aydın isimli tır şoförü, dün akşamdan beri yağan kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını ve araçlarının çıkamadığını söyledi. Sahur ve iftar yapamadığını ifade eden Aydın, bir an önce evine gitmek istediğini kaydetti.