Şırnak’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kerkül köyü yolu kardan kapandı. Ekiplerin 3000 rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Mevsimin bugün ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri yolları açmak için seferber oldu.