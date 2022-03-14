Şırnak’ta kapalı köy yolları açıldı

Şırnak’ta günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları açılıyor. Kar kalınlığının yarım metreye kadar çıktığı yollarda ekiplerin kar mesaisi devam ediyor.

Ülke genelinde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleri köy yollarını ulaşıma açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. İlçeye bağlı kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı. Karın kapattığı yollarda çalışma başlatan ekipler çığ riskine rağmen iş makineleriyle yoğun bir mesai sürdürüyor. İş makinesi operatörü Mikail Gök, yaz beklerken tekrar kışı yaşadıklarını söyledi. Gök, "İlçemiz genelinde kış etkisini sürdürüyor. Her yıl bu ayda kar kalmıyordu. Ancak bu yıl çok kar yağdı. Hiç beklemiyorduk. Köydeki öğrenciler derslerden geri kalmasın diye yolları açık tutuyoruz. Bu gün Beşağaç köy yolunu açtık akşama kadar bütün köy yollarımız açık olacaktır" dedi.

Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kalan öğrencilerin okullarına rahat gitmesi için kar nedeniyle kapanan yolları açık tutan ekipler vardiyeli çalışarak grup köy yollarını açıyor.