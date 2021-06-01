Şırnak’ta haziran ayında da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, haziran ayında bile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen Şenoba yaylalarında kar bitmiyor. Şenoba Belediyesi ekipleri yaylalara çıkan vatandaşların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamamaları için gece gündüz yolları temizlemeye devam ediyor. Ekipler, yaylalarda henüz çözülmeyen kar birikintilerini temizlemek için çalışma yapıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, 3 bin 500 rakımlı yaylalara sahip olduklarını söyledi. Bölgedeki kuraklığın aksine bölge yaylalarında hala kar bulunduğunu dile getiren Babat, "Kiraladığımız eksvatörler hariç belediyeye ait kepçeler yayla yollarını açmak için çalışıyor. Yaylalarımıza giderken çoğu yerde kar yığınları mevcut, bunlar bazen kepçe boyunu aşacak yükseklikte oluyor. Dolayısıyla ekiplerimiz haziran ayında bile kar mesaisi yapıyor. Vatandaşlarımız için ekonomik güçleri olan hayvancılık için tüm imkanlarımız seferber ediyoruz ve edeceğiz" dedi.