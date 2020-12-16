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Şırnak’ta dağlar beyaza büründü
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yüksek bölgeler beyaza büründü. Bölgede çiftçiler, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarını otlatmaya devam etti.
Çevre 16.12.2020, 11:17
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yüksek bölgeler beyaza büründü. Bölgede çiftçiler, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarını otlatmaya devam etti.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış yüzünü göstermeye başladı. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığın yer yer 20 santimetreye kadar çıktığı köylerde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatmaya devam etti. Sedat Timur isimli vatandaş, günlerdir kar altında keçilerini otlattığını söyledi. Timur, "Köyümüz yüksek rakımlı bir köy, kış etkisini gösterdi. Her taraf beyaza büründü. Biz de bahar aylarında biçtiğimiz otları keçilere vermek için kar yağışı olmasına rağmen dağa çıkarıyoruz" dedi.
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