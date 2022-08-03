banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Şırnak’ta çekirge istilası

Şırnak’ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar gece dışarı çıkamadı.

Çevre 03.08.2022, 21:25
Şırnak’ta çekirge istilası

Şırnak’ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar gece dışarı çıkamadı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge vatandaşları evlerine hapsetti. Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı. Evlerine adeta hapsolan köylüler gece karanlığında kalmak zorunda kaldı. Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. Bir hafta süren istila havalar soğuyunca bitiyor. Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu