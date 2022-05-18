Şırnak’ta bölge UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı

Şırnak’ta 282 personel, 41 araç ve 1 helikopter ile UMKE bölge tatbikatı gerçekleştirildi.

Şırnak’ta Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda 5 ilin katılım sağladığı 282 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı gerçekleştirildi.

İkizce köyü mevkiinde yapılan tatbikatta, Şırnak, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt illerinden katılan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma, AFAD itfaiye ekibinden oluşan toplam 282 personel, 41 araç ve 1 askeri helikopter katıldı.

Tatbikatta eş zamanlı oluşan, helikopter kazası, kontrolsüz nüfus göçü, trafik kazası, deprem ve suda boğulma olaylarındaki reaksiyonları ölçmek için hem teorik hem pratik çalışmalar gerçekleştirildi.

Senaryo gereği helikopter kazasında 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaşan ihbarla harekete geçen UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması itfaiye ekiplerinin oluşan yangını söndürmesi ile yaralıların ambulanslarla hastaneye sevkleri canlandırıldı. Ayrıca durumu ağır olan bir hasta askeri helikopterle sevki sağlandı.

Tatbikatı Şırnak Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek izledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, “Sağlık bakanlığı, acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğün Bölgesel olarak ayırdığı illerden 5 tane ilin katılımıyla Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakır illerimizin katıldığı Bölgesel UMKE tatbikatı yapıldı. Bu bölgesel tatbikatlarda diğer illerimizin UMKE ekipleri, Jandarma, AFAD, Belediye Ekipleri, polis ekipleri ve Tümen Komutanlığımıza bağlı helikopterin katılmasıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatın içinde, düzensiz göçmenlerin hareketi esnasında yaşananlar, düzensiz göçmenlerin sulu alanlardan geçmesi durumunda boğulma senaryosu, aracın uçurumdan yuvarlanması, havan mermisinin isabet aldığı bir konutta mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve bir helikopter kazasının meydana gelmesi ve ardından yaralıların kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdik. Bu senaryolarımız eş zamanlı yapıldı ve başarılı bir şekilde geçirdik” dedi.

Amaçlarını da açıklayan Müdür Özdemir, “Bölgemizde meydana gelebilecek problem ve sıkıntılar ile ilgili veya karşılaşabileceğimiz doğal afetler ve oğlan üstü durumlarla ilgili hazırlıklı olabilmek amaçlı yaptığımız tatbikatlardır. Çok başarılı geçti, hem personellerimiz hem de diğer illerimizin personelleri hem eğitim açısından hem de beklenmedik durumlar karşısındaki reaksiyon hızımızı ölçmek için yaptık. Bizim içinde çok faydalı oldu. Reaksiyonumuz iyiydi, doğru zamanlarda müdahaleler yapıldı” şeklinde konuştu.