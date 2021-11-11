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Şırnak’ta 56 bin fidan toprakla buluştu

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü yerleşkesinde ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ programı kapsamında 56 bin fidan dikildi.

Çevre 11.11.2021, 11:01
Şırnak’ta 56 bin fidan toprakla buluştu

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü yerleşkesinde ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ programı kapsamında 56 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında Şırnak’ta 56 bin fidan, toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen kampanyada Şırnak’ta 56 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü bahçesindeki fidan dikimi etkinliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, kurum müdürleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “2019 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından 11 Kasım Günü, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. O tarihte Türkiye genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Malumunuz her yıl ağaçlandırma mevsiminde, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ağaçlandırma faaliyetleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde ilimiz genelinde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısı her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Nitekim geçen 2 - 2,5 yıllık süre içerisinde ilimizde yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşturuldu. Biliyorsunuz, Milli Ağaçlandırma Günü’nün sloganı da ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes. Geleceğe Nefes.’ Her bir fidanın toprakla buluşturulması gelecek nesillere adeta nefes oluşturma anlamına geliyor. Biz de ilimizde bu sene yıl sonuna kadar 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar içerisinde gelir getirisi olarak ifade ettiğimiz fıstık fidanı gibi fidanlar da bulunuyor. Nitekim bu sene 15 binin üzerinde fıstık fidanını yine toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda ormanlarımız birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Onlar için yuva teşkil ediyor. Bir de yaşam kaynağımız, oksijen kaynağımız. Dünyada temiz çevreden bahsedeceksek, temiz bir çevrede yaşamaktan bahsedeceksek ormanlarımızın bu bağlamdaki önemi, değeri, kıymeti, ehemmiyeti çok yüksek. O yüzden gençlerimizin, çocuklarımızın erken yaşlarda ormanın önemini kavramaları açısından ilgili arkadaşlarımızla okullarımızda bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Orman teşkilatımız başta olmak üzere öğretmenlerimiz bu konuları derslerde anlatırken bir yandan sahada bu tür etkinliklere onları katarak bizzat kendilerinin fidan dikmesi ve yaparak öğrenmeleri, yaparak idrak etmelerini teşvik etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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