Şırnak’ta 32 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Şırnak merkezde 5 köy, 2 mezra, Beytüşşebap’ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere’de de 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 6 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Tedbirsiz trafiğe çıkan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Şırnak-Cizre karayolu Hastane Kavşağı yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Belediye, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yaptı. Trafik polisleri yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Öte yandan, Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.